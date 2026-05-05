Fête des plantes Jardins de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
Fête des plantes Jardins de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 23 mai 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Fête des plantes
Jardins de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
L’Abbaye se réjouit d’être à nouveau en mesure d’accueillir la traditionnelle Journée des plantes organisée par et au profit de l’association Little World Népal-France.
L’idée est simple voici le printemps et des besoins se font sentir un peu partout dans les jardins.
Regardez, fouinez, donnez ce que vous voulez
Petite restauration rapide .
Jardins de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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L’événement Fête des plantes Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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