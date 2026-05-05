Fête des plantes Jardins de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Fête des plantes

Jardins de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

L’Abbaye se réjouit d’être à nouveau en mesure d’accueillir la traditionnelle Journée des plantes organisée par et au profit de l’association Little World Népal-France.

L’idée est simple voici le printemps et des besoins se font sentir un peu partout dans les jardins.

Regardez, fouinez, donnez ce que vous voulez

Petite restauration rapide .

Jardins de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Fête des plantes Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme