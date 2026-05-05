Exposition Regard sur l’expression Galerie de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
Exposition Regard sur l’expression Galerie de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer lundi 18 mai 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Exposition Regard sur l’expression
Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Exposition de peintures acryliques de Jean-Bernard Catelain
Peintre expressionniste normand et élève de Jef Friboulet, Jean-Bernard Catelain explore une grande diversité de supports (toile et papier) en mêlant acrylique et collage sur des fonds richement colorés. Son travail aborde des thèmes variés, oscillant entre influences cubistes et expressions plus figuratives, toujours guidé par la force des formes et des couleurs. .
Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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L’événement Exposition Regard sur l’expression Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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