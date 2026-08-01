Informations pratiques

Plounéour-Ménez

Concert Ensemble Herrou-Mayor

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Concert de l’Ensemble Herrou-Mayor, Musiques anciennes celtiques et occitanes. Harpes celtiques et voix, avec Violaine Mayor, Joël Herrou, Mikaël Herrou, Jean Herrou et Agathe Tiné. Dans le cadre du pardon du Relec. .

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 93 25

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English :

L’événement Concert Ensemble Herrou-Mayor Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX