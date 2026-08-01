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AGENDA · Plounéour-Ménez

Concert Ensemble Herrou-Mayor Plounéour-Ménez

samedi 15 août 2026 · Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Abbaye du Relec
Ville
29410 Plounéour-Ménez
Département
Finistère
Tarif

Plounéour-Ménez

Concert Ensemble Herrou-Mayor

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Concert de l’Ensemble Herrou-Mayor, Musiques anciennes celtiques et occitanes. Harpes celtiques et voix, avec Violaine Mayor, Joël Herrou, Mikaël Herrou, Jean Herrou et Agathe Tiné. Dans le cadre du pardon du Relec.   .

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 93 25 

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English :

L’événement Concert Ensemble Herrou-Mayor Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX

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