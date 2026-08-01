Concert Ensemble Herrou-Mayor Plounéour-Ménez
samedi 15 août 2026 · Plounéour-Ménez
Informations pratiques
Plounéour-Ménez
Concert Ensemble Herrou-Mayor
Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Concert de l’Ensemble Herrou-Mayor, Musiques anciennes celtiques et occitanes. Harpes celtiques et voix, avec Violaine Mayor, Joël Herrou, Mikaël Herrou, Jean Herrou et Agathe Tiné. Dans le cadre du pardon du Relec. .
Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 93 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Ensemble Herrou-Mayor Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plounéour-Ménez (Finistère)
- Nuit internationale de la chauve-souris Plounéour-Ménez 25 août 2026
- Gweladenn Abati ar Releg e brezhoneg D111 Plounéour-Ménez 2 septembre 2026