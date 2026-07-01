Concert | Ensemble Kynesis Saint-Didier-sur-Doulon
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Didier-sur-Doulon
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Doulon
Concert | Ensemble Kynesis
Eglise Saint-Didier-sur-Doulon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Classique tango et Tzigane. Ensemble violons et violoncelle. Organisé par le Diméclub.
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Eglise Saint-Didier-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes st-didier-sur-doulon@wanadoo.fr
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English :
Classical tango and Gypsy music. Violin and cello ensemble. Organized by the Diméclub.
L’événement Concert | Ensemble Kynesis Saint-Didier-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier