Bommiers

Concert Ensemble Le Grand Ballet

Bommiers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez dans l’ile de Cythère , concert théâtralisé et dansé. Musiques de Jean Claude Gillier (1667-1737). Fondé sous l’impulsion de Matthieu Franchin en 2024, Le Grand Ballet est un ensemble de musique ancienne qui réunit chanteuses, chanteurs et instrumentistes …

Jean Claude Gillier, l’un des musiciens les plus originaux et les plus attachants de son temps, fait carrière dans les théâtres de Paris, au plus proche du public, et du succès ! Comédie-Française, Comédie-Italienne, Foire St Germain… nombreuses sont les scènes qui résonnent de ses intermèdes et de ses divertissements, jusqu’à Londres où il se rend à plusieurs reprises.

Conçu comme un voyage imaginaire, en regard du célèbre tableau de Watteau Embarquement pour Cythère , ce concert rend hommage à l’inventivité, à la poésie et à l’humour de Gillier. On y découvre ses musiques dans les styles français, italien et anglais, en voguant des grands airs opératiques aux branles et aux vaudevilles populaires, sans oublier les truculentes chansons à boire… .

Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 15 71 82 communication@jartscom.fr

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English :

Venez dans l’ile de Cythère , theatrical and dance concert. Music by Jean Claude Gillier (1667-1737). Founded in 2024 under the impetus of Matthieu Franchin, Le Grand Ballet is an early music ensemble bringing together singers and instrumentalists …

L’événement Concert Ensemble Le Grand Ballet Bommiers a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY