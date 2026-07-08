Informations pratiques

Bommiers

Visite des ruines du château-fort

3 Les Minimes Bommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Et si vous visitiez les ruines du château fort de Bommiers ? Partez à la découverte de son histoire lors d’une visite commentée exceptionnelle avec son propriétaire.

Plus imposante place forte du Berry, ses vestiges, inscrits aux monuments historiques, s’étendent sur 4 hectares. C’est aujourd’hui une propriété privée. Menacées par l’erosion et la végétation, des projets de sauvegarde sont en cours.

Réservation obligatoire avant toute visite.

L’ensemble de la visite se déroulant en extérieur, le propriétaire vous recommande de vous équiper d’un chapeau, de chaussures fermées et d’un pantalon. .

3 Les Minimes Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire contact@chateau-bommiers.fr

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English :

Why not visit the ruins of Bommiers Castle? Discover its history on a special guided tour led by the owner.

L’événement Visite des ruines du château-fort Bommiers a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Champs d’Amour