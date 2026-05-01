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Concert Ensemble Mirabelle Eglise Saint Joseph Le Tholy

Concert Ensemble Mirabelle Eglise Saint Joseph Le Tholy jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint Joseph

Adresse : 4 Route du Petit Paradis

Ville : 88530 Le Tholy

Département : Vosges

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Tholy

Concert Ensemble Mirabelle

Eglise Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Concert gratuit dans le cadre du Floréal Musical d’Épinal contre-ténor, mezzo-soprano, viole de gambe, clavecin.Tout public
0  .

Eglise Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est   floreal.epinal@gmail.com

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English :

Free concert as part of Floréal Musical d’Épinal: countertenor, mezzo-soprano, viola da gamba, harpsichord.

L’événement Concert Ensemble Mirabelle Le Tholy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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