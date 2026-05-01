Concert Ensemble Mirabelle Eglise Saint Joseph Le Tholy
Concert Ensemble Mirabelle Eglise Saint Joseph Le Tholy jeudi 21 mai 2026.
Le Tholy
Concert Ensemble Mirabelle
Eglise Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Concert gratuit dans le cadre du Floréal Musical d’Épinal contre-ténor, mezzo-soprano, viole de gambe, clavecin.Tout public
0 .
Eglise Saint Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est floreal.epinal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free concert as part of Floréal Musical d’Épinal: countertenor, mezzo-soprano, viola da gamba, harpsichord.
L’événement Concert Ensemble Mirabelle Le Tholy a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Le Tholy (Vosges)
- Marché de Producteurs et Artisans locaux Le Tholy 29 juin 2026
- Exposition photo Salle Polyvalente Le Tholy 26 juillet 2026