Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc
Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc samedi 20 juin 2026.
Cavarc
Concert Ensemble Vocal Trait d’Union
Eglise de Saint-Dizier Cavarc Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Chants Gospel et variété.
Chants Gospel et variété. .
Eglise de Saint-Dizier Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 73 75 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Ensemble Vocal Trait d’Union
Gospel and variety songs.
L’événement Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides