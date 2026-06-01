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Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc

Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc

Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc samedi 20 juin 2026.

Adresse : Eglise de Saint-Dizier

Ville : 47330 Cavarc

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cavarc

Concert Ensemble Vocal Trait d’Union

Eglise de Saint-Dizier Cavarc Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Chants Gospel et variété.
Chants Gospel et variété.   .

Eglise de Saint-Dizier Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 73 75 45 

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English : Concert Ensemble Vocal Trait d’Union

Gospel and variety songs.

L’événement Concert Ensemble Vocal Trait d’Union Cavarc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides