Concert ensemble vocal Vidolaï La Chapelle-Baloue
Concert ensemble vocal Vidolaï La Chapelle-Baloue dimanche 14 juin 2026.
La Chapelle-Baloue
Concert ensemble vocal Vidolaï
Eglise La Chapelle-Baloue Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dimanche 14 juin en l’église de la Chapelle Baloue concert de l’ensemble vocal Vidolaï à 16h avec Christianne Braspenning comme cheffe de coeur
Libre participation .
Eglise La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 21 95 38
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English : Concert ensemble vocal Vidolaï
L’événement Concert ensemble vocal Vidolaï La Chapelle-Baloue a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Dunois