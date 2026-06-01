La Chapelle-Baloue

Concert ensemble vocal Vidolaï

Eglise La Chapelle-Baloue Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dimanche 14 juin en l’église de la Chapelle Baloue concert de l’ensemble vocal Vidolaï à 16h avec Christianne Braspenning comme cheffe de coeur

Libre participation .

Eglise La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 21 95 38

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English : Concert ensemble vocal Vidolaï

L’événement Concert ensemble vocal Vidolaï La Chapelle-Baloue a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Dunois