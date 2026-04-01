Concert Enta Canta Rue Sainte-Ursule Tartas

Tartas

Concert Enta Canta

Rue Sainte-Ursule Eglise Saint Jacques Tartas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Vibrez avec Enta Canta à l’Église de Tartas ! Dirigé par Joël Lapique, ce chœur d’hommes de Castets vous offre un concert 100% a cappella. Une vingtaine de voix s’unissent sur un répertoire riche et varié chants corses, basques, variété française et chants religieux. Un pur moment d’émotion !

Vibrez au son des voix puissantes du chœur d’hommes Enta Canta !

Laissez-vous transporter par l’émotion et la puissance vocale d’Enta Canta, le célèbre chœur d’hommes de Castets des Landes. Dans le cadre majestueux et l’acoustique exceptionnelle de l’Église de Tartas, venez partager un moment musical inoubliable.

Sous la direction passionnée de leur chef de chœur, Joël Lapique, une vingtaine de chanteurs originaires de Castets et de ses alentours vous proposent un concert intime et vibrant, entièrement interprété a cappella.

Préparez-vous à un magnifique voyage musical grâce à un répertoire d’une grande variété des chants traditionnels corses et basques empreints de caractère, des grands classiques de la variété française subtilement revisités, ainsi que de superbes chants religieux.

Une soirée envoûtante pour tous les amoureux d’authenticité et de belles harmonies ! .

Rue Sainte-Ursule Eglise Saint Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Concert Enta Canta

Vibrate with Enta Canta at the Eglise de Tartas! Directed by Joël Lapique, this men’s choir from Castets offers a 100% a cappella concert. Some twenty voices join forces on a rich and varied repertoire: Corsican, Basque, French variety and religious songs. A moment of pure emotion!

L’événement Concert Enta Canta Tartas a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Tartas