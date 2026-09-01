Concert Entre Nous Salle polyvalente Artix

Informations pratiques

Artix

Concert Entre Nous

Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

D’Elfe nous fait découvrir ou redécouvrir des chansons de la scène internationale et française.

Avec délicatesse et sincérité, elle nous transporte dans un univers où passé, présent et futur s’entremêlent au rythme d’histoires de vie, de rencontres, de souvenirs…

Entre interprétations et textes personnels, laissez-vous porter dans une bulle de bien-être où les émotions se partagent, où l’on se retrouve un instant sur la même longueur d’âme. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50 contact@mairie-artix.fr

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English : Concert Entre Nous

L’événement Concert Entre Nous Artix a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Béarn