Concert Épopées Fantastiques, Chateau de Ranrouët, Herbignac

Concert Épopées Fantastiques Samedi 20 juin, 16h00 Chateau de Ranrouët Loire-Atlantique

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Les élèves des écoles de musique du territoire vous proposent un programme fantastique où se mêlent opéra, pop culture et musique classique. De Game of Throne à Skyrim en passant par Le Roi Arthur de Purcell, tous s’inspirent et revisitent la musique médiévale.

Ce concert entre en résonance avec le parcours exposition Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe présentée sur la presqu’île et notamment au château de Ranrouët durant la saison 2026.

Durée : env. 1h

Gratuit dans la limite des places disponibles (repli dans la salle l’Orée du bois en cas de mauvais temps)

Chateau de Ranrouët château de ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.conservatoire.cap-atlantique.fr/ »}]

par les élèves du conservatoire intercommunal de musique de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et de l’association Crescendo d’Herbignac Concert Musique

CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo