Concert Épopées Fantastiques Château de Ranrouët Herbignac

Herbignac

Concert Épopées Fantastiques

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Par les élèves du conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et de l’association Crescendo d’Herbignac

Les élèves des écoles de musique du territoire vous proposent un programme fantastique où se mêlent opéra, pop culture et musique classique. De Game of Throne à Skyrim en passant par Le Roi Arthur de Purcell, tous s’inspirent et revisitent la musique médiévale. Ce concert entre en résonance avec le parcours exposition Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe présentée sur la presqu’île et notamment au château de Ranrouët durant la saison 2026.

Durée env. 1h

Gratuit dans la limite des places disponibles (repli dans la salle l’Orée du bois en cas de mauvais temps) .

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 46 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr

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L’événement Concert Épopées Fantastiques Herbignac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44