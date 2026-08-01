Informations pratiques

Rigny-Ussé

Concert Eric LUTER et son Big Five

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert jazz New-Orléans. Le Big 5 par Eric Luter, trompette et chant, Fred Guitton, clarinette, Jean-Pierre Dumontier, trombone et piano, Christian Ponard, banjo et vocal et sousaphone.

Concert jazz New-Orléans. Le Big 5 par Eric Luter, trompette et chant, Fred Guitton, clarinette, Jean-Pierre Dumontier, trombone et piano, Christian Ponard, banjo et vocal et sousaphone. 15 .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New Orleans jazz concert. The Big 3 by Eric Luter, Fred Guitton, Christian Ponard and musician Jean-Pierre Dumontier (sousaphone).

L’événement Concert Eric LUTER et son Big Five Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme