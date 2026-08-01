Concert Eric LUTER et son Big Five Rigny-Ussé
dimanche 16 août 2026 · Rigny-Ussé
Informations pratiques
Rigny-Ussé
Concert Eric LUTER et son Big Five
Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert jazz New-Orléans. Le Big 5 par Eric Luter, trompette et chant, Fred Guitton, clarinette, Jean-Pierre Dumontier, trombone et piano, Christian Ponard, banjo et vocal et sousaphone.
Concert jazz New-Orléans. Le Big 5 par Eric Luter, trompette et chant, Fred Guitton, clarinette, Jean-Pierre Dumontier, trombone et piano, Christian Ponard, banjo et vocal et sousaphone. 15 .
Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr
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English :
New Orleans jazz concert. The Big 3 by Eric Luter, Fred Guitton, Christian Ponard and musician Jean-Pierre Dumontier (sousaphone).
L’événement Concert Eric LUTER et son Big Five Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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