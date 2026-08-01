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AGENDA · Rigny-Ussé

Concert Eric LUTER et son Big Five Rigny-Ussé

dimanche 16 août 2026 · Rigny-Ussé

Concert Eric LUTER et son Big Five Rigny-Ussé

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue des Fougères
Ville
37420 Rigny-Ussé
Département
Indre-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Rigny-Ussé

Concert Eric LUTER et son Big Five

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert jazz New-Orléans. Le Big 5 par Eric Luter, trompette et chant, Fred Guitton, clarinette, Jean-Pierre Dumontier, trombone et piano, Christian Ponard, banjo et vocal et sousaphone.
Concert jazz New-Orléans. Le Big 5 par Eric Luter, trompette et chant, Fred Guitton, clarinette, Jean-Pierre Dumontier, trombone et piano, Christian Ponard, banjo et vocal et sousaphone. 15  .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90  criss.sorolla@wanadoo.fr

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English :

New Orleans jazz concert. The Big 3 by Eric Luter, Fred Guitton, Christian Ponard and musician Jean-Pierre Dumontier (sousaphone).

L’événement Concert Eric LUTER et son Big Five Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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