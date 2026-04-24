Oloron-Sainte-Marie

Concert Errejentak

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

A l’occasion de l’émission Cantas i Contes de la Radio Oloron, avec Angèle et Daniel, venez assister au concert du groupe Errejentak.

Composé en majorité d’instituteurs ou d’anciens instituteurs, c’est un groupe souletin qui chante principalement en basque. Ce sont des belles voix harmonieuses, vous serez conquis par cette polyphonie. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 association@radio-oloron.fr

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English :

L’événement Concert Errejentak Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn