Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie lundi 27 avril 2026.

Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Cette pièce exubérante et caustique portée par des comédiens québécois qui déploient une verve, une violence et un humour ravageur, nous invite à réfléchir au poids que la société nous met sur le dos face aux incertitudes de l’avenir du monde.

Jeanne et Olivier, deux ados conduits par l’espoir qu’ils pourront infléchir le cours des choses, s’affrontent dans une campagne électorale scolaire menée sur fond de discours enflammés et d’actions-chocs.

Avec Le poids des fourmis, le metteur en scène Philippe Cyr et l’auteur David Paquet nous livrent une satire politique déjantée qui utilise la fiction théâtrale et l’humour pour exorciser la peur de l’avenir. Après son succès à Avignon l’été dernier, où le spectacle a joué à guichet fermé, Le poids des fourmis nous revient du Québec pour un second tour de piste en France. Une œuvre nécessaire !

Dès 13 ans. .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

English : Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff

German : Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff

Italiano :

Espanol : Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff

L’événement Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn