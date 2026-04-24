Exposition Espaces funéraires et sacrés dans les estives d’Aspe Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
Exposition Espaces funéraires et sacrés dans les estives d’Aspe Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie mardi 5 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Exposition Espaces funéraires et sacrés dans les estives d’Aspe
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-05
Proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises et Gérard Blasco. Horaires selon ouvertures de la Médiathèque.
Après plusieurs années de prospection dans les estives de la vallée d’Aspe, en collaboration avec le Parc National afin de dresser une carte archéologique des vestiges funéraires présents là depuis des milliers d’années, la parution d’un livre permet de montrer au public toute la richesse de la manière la plus vivante et attractive possible. C’est à ce jour l’inventaire le plus complet sur le sujet pour la région. De nombreux dessins illustrent les chapitres de la préface, en plus de nombreuses photos. A retrouver dans le cadre du programme des Rendez-vous en Pyrénées béarnaises . .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Exposition Espaces funéraires et sacrés dans les estives d’Aspe
L’événement Exposition Espaces funéraires et sacrés dans les estives d’Aspe Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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