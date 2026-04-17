Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban La Friche Oloron-Sainte-Marie
Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban La Friche Oloron-Sainte-Marie vendredi 24 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban
La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Défilé de mode organisé par l’association des commerçants EN DABAN. Collection printemps-été, venez découvrir les tendances de la saison !
Soirée animée, buvette et restauration sur place. .
La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine endaban.oloron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban
L’événement Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Salon de l’Habitat et de l’Artisanat Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 17 avril 2026
- Soirée Jazz Club Pierre Durand Electric Quartet Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 17 avril 2026
- Forum job d’été La Friche Oloron-Sainte-Marie 17 avril 2026
- Apprendre à jouer à la pelote basque Trinquet Complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie 17 avril 2026
- Sortie découverte Oiseaux Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie 18 avril 2026