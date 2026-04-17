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Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban La Friche Oloron-Sainte-Marie

Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban La Friche Oloron-Sainte-Marie

Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban La Friche Oloron-Sainte-Marie vendredi 24 avril 2026.

Lieu : La Friche

Adresse : 2 Rue de Rocgrand

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Défilé de mode organisé par l’association des commerçants EN DABAN. Collection printemps-été, venez découvrir les tendances de la saison !
Soirée animée, buvette et restauration sur place.   .

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   endaban.oloron@gmail.com

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English : Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban

L’événement Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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