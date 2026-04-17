Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban La Friche Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Défilé de mode organisé par l’association des commerçants EN DABAN. Collection printemps-été, venez découvrir les tendances de la saison !

Soirée animée, buvette et restauration sur place. .

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine endaban.oloron@gmail.com

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English : Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban

L’événement Défilé de mode par l’Association des Commerçants En Daban Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn