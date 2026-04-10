Salon de l’Habitat et de l’Artisanat Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Salon de l’Habitat et de l’Artisanat

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Pendant trois jours, l’Espace Laulhère accueille la 14ème édition du Salon de l’Habitat et de l’Artisanat. Un événement ouvert à tous pour découvrir, comparer et concrétiser vos projets liés à la maison, à la rénovation et à l’amélioration de l’habitat.

Le salon accueille aussi le Concours du Meilleur Apprenti de France, mettant à l’honneur le savoir-faire et l’excellence des jeunes professionnels de l’artisanat. .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

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English : Salon de l’Habitat et de l’Artisanat

L’événement Salon de l’Habitat et de l’Artisanat Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn