Sortie découverte Oiseaux Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie
Sortie découverte Oiseaux Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie samedi 18 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Sortie découverte Oiseaux
Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 08:30:00
fin : 2026-04-18 10:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Participez à la sortie découverte nature sur le thème des oiseaux.
En ce début de printemps, partons à la découverte des oiseaux. Migrateurs ou sédentaires, nous décèlerons leur chant ou leur cri, leur fonction en cette saison ainsi que leur approche et leur nom. Ecoute active, moyens d’aiguiser son attention et son ouie afin de percevoir au plus juste ces musiciens de la nature. Identification et observation dans des milieux variés. Inscription obligatoire, au plus tard la veille de la sortie. Apportez vos jumelles/ longue-vue ainsi que vos guides d’identification d’oiseaux si vous en possédez. Un matériel d’observation performant sera mis à votre disposition. .
Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 81 69 sciacqua.celine@wanadoo.fr
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English : Sortie découverte Oiseaux
L’événement Sortie découverte Oiseaux Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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