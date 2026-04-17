Sortie découverte Oiseaux Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Sortie découverte Oiseaux

Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18 10:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Participez à la sortie découverte nature sur le thème des oiseaux.

En ce début de printemps, partons à la découverte des oiseaux. Migrateurs ou sédentaires, nous décèlerons leur chant ou leur cri, leur fonction en cette saison ainsi que leur approche et leur nom. Ecoute active, moyens d’aiguiser son attention et son ouie afin de percevoir au plus juste ces musiciens de la nature. Identification et observation dans des milieux variés. Inscription obligatoire, au plus tard la veille de la sortie. Apportez vos jumelles/ longue-vue ainsi que vos guides d’identification d’oiseaux si vous en possédez. Un matériel d’observation performant sera mis à votre disposition. .

Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 81 69 sciacqua.celine@wanadoo.fr

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English : Sortie découverte Oiseaux

L’événement Sortie découverte Oiseaux Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn