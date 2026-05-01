Concert Chill Pop chez les darons Eglise Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Concert Chill Pop chez les darons

Eglise 23 Avenue du Corps Franc Pommies Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister au concert Chill Pop chez Les Darons et sera sur scène des musiciens du groupe Les Castillon . .

Eglise 23 Avenue du Corps Franc Pommies Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 26 89

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English : Concert Chill Pop chez les darons

L’événement Concert Chill Pop chez les darons Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn