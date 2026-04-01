Soirée guinguette à la ferme Loustau Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Soirée guinguette à la ferme Loustau

Ferme Loustau Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

La ferme Loustau invite à une nouvelle soirée guinguette.

Un afterwork sera tout d’abord lancé de 17h à 20h, animé par le groupe pop-rock Hideaway, agrémenté d’assiettes de la ferme. Un repas plus consistant sera proposé à partir de 20h, avec une formule découverte composée de bouillon, effiloché de porc de la ferme, patates douces, pleurotes et compagnie, une formule enfant avec bouillon, grillade de proc et frites, crêpe au sucre, sirop de la ferme, ainsi qu’un dessert avec café ou tisane, crêpe, pannacotta au fruit du jardin. Les réservations pour le repas sont obligatoires. .

Ferme Loustau Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 13 13 sylvainloustau@gmail.com

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English : Soirée guinguette à la ferme Loustau

L’événement Soirée guinguette à la ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn