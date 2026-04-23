Oloron-Sainte-Marie

Tot de Casa célèbre ses 10 ans !

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette année, Tot de Casa (magasin de producteurs locaux) fête ses 10 ans ! 10 ans de soutient pour l’Agriculture Paysanne ! 10 ans de collectif paysan ! 10 ans de passion ! 10 ans de fidélité de la part de nos clients ! Alors, c’est l’occasion de remercier les paysans associés et apporteurs qui militent au quotidien pour donner un accès à tous à une alimentation saine et locale. Mais aussi l’occasion de remercier nos clients. Et enfin, l’occasion de faire découvrir l’Agriculture Paysanne, car l’évènement est ouvert à tous.

De 17h à 18h Assemblée générale suivie d’un apéro offert. Pour ses 10 ans, Tot de Casa évolue et présente sa nouvelle mue… révélation de la nouvelle identité visuelle du magasin ! A partir de 20h Buvette et restauration avec les produits de nos paysans. Dès 20h30 concert avec la fanfare pop La Fleur au Fusil. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 06 02 magasin.totdecasa@gmail.com

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English : Tot de Casa célèbre ses 10 ans !

L’événement Tot de Casa célèbre ses 10 ans ! Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn