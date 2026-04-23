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Spectacle de danse orientale et Bollywood Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse orientale et Bollywood Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse orientale et Bollywood Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue de la Poste

Adresse : Espace Jéliote

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse orientale et Bollywood

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23

Venez assister au spectacle de danse orientale et Bollywood Prana proposé par l’association Surya.
2 jours et 3 représentations. Un voyage à travers les quatre éléments. Avec la participation spéciale de Pablo Acosta (Argentine), Pollux Aerial Studio, Amine Belayachi (musicien). Sur réservation sur Hello asso.   .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 23 78 26  suryaassociation64@gmail.com

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English : Spectacle de danse orientale et Bollywood

L’événement Spectacle de danse orientale et Bollywood Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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