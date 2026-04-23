Spectacle de danse orientale et Bollywood Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de danse orientale et Bollywood Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie vendredi 22 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de danse orientale et Bollywood
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
Venez assister au spectacle de danse orientale et Bollywood Prana proposé par l’association Surya.
2 jours et 3 représentations. Un voyage à travers les quatre éléments. Avec la participation spéciale de Pablo Acosta (Argentine), Pollux Aerial Studio, Amine Belayachi (musicien). Sur réservation sur Hello asso. .
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 23 78 26 suryaassociation64@gmail.com
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English : Spectacle de danse orientale et Bollywood
L’événement Spectacle de danse orientale et Bollywood Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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