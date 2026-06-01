Soirée seniors Pizza et Bowling Oloron-Sainte-Marie
Soirée seniors Pizza et Bowling Oloron-Sainte-Marie jeudi 25 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Soirée seniors Pizza et Bowling
25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Le centre social La haut organise une soirée Pizza Bowling pour les seniors .
Renseignements et inscription à l’accueil . .
25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cslahaut@wanadoo.fr
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English : Soirée seniors Pizza et Bowling
L’événement Soirée seniors Pizza et Bowling Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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