Oloron-Sainte-Marie

Soirée seniors Pizza et Bowling

25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Le centre social La haut organise une soirée Pizza Bowling pour les seniors .

Renseignements et inscription à l’accueil . .

25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cslahaut@wanadoo.fr

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English : Soirée seniors Pizza et Bowling

L’événement Soirée seniors Pizza et Bowling Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn