Oloron-Sainte-Marie

Exposotion des élèves lezarts

D936 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Les élèves lézarts exposent à la galerie Révol avec des œuvres ados/adultes ( expression libre et travaux dirigés ) et des oeuvres enfants ( arts plastique et créations à partir d’œuvres classiques). .

D936 Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 23 11 lezarts64400@gmail.com

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English : Exposotion des élèves lezarts

L’événement Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn