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Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie

Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie

Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie vendredi 12 juin 2026.

Adresse : D936

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Exposotion des élèves lezarts

D936 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Les élèves lézarts exposent à la galerie Révol avec des œuvres ados/adultes ( expression libre et travaux dirigés ) et des oeuvres enfants ( arts plastique et créations à partir d’œuvres classiques).   .

D936 Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 23 11  lezarts64400@gmail.com

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English : Exposotion des élèves lezarts

L’événement Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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