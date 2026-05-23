Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie
Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie vendredi 12 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Exposotion des élèves lezarts
D936 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Les élèves lézarts exposent à la galerie Révol avec des œuvres ados/adultes ( expression libre et travaux dirigés ) et des oeuvres enfants ( arts plastique et créations à partir d’œuvres classiques). .
D936 Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 23 11 lezarts64400@gmail.com
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English : Exposotion des élèves lezarts
L’événement Exposotion des élèves lezarts Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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