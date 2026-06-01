Karaoké acoustique à la Ferme Loustau Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie
Karaoké acoustique à la Ferme Loustau Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie vendredi 12 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Karaoké acoustique à la Ferme Loustau
Ferme Loustau Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
La ferme Loustau invite à une nouvelle soirée afterwork.
Un afterwork sera tout d’abord lancé de 17h à 20h30, avec un karaoké animé par Charly Di Banjo à partir de 18h30, puis le groupe Arguibelle prendra le relais à 20h30 pour un concert en entrée libre. Des assiettes à partager composées des produits de la ferme seront proposées ainsi qu’un menu enfant. Places limitées, réservation conseillée ! .
Ferme Loustau Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 13 13 sylvainloustau@gmail.com
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English : Karaoké acoustique à la Ferme Loustau
L’événement Karaoké acoustique à la Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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