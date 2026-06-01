Karaoké acoustique à la Ferme Loustau Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Karaoké acoustique à la Ferme Loustau

Ferme Loustau Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

La ferme Loustau invite à une nouvelle soirée afterwork.

Un afterwork sera tout d’abord lancé de 17h à 20h30, avec un karaoké animé par Charly Di Banjo à partir de 18h30, puis le groupe Arguibelle prendra le relais à 20h30 pour un concert en entrée libre. Des assiettes à partager composées des produits de la ferme seront proposées ainsi qu’un menu enfant. Places limitées, réservation conseillée ! .

Ferme Loustau Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 13 13 sylvainloustau@gmail.com

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English : Karaoké acoustique à la Ferme Loustau

L’événement Karaoké acoustique à la Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn