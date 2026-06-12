La Mélodie d’Auba Dhyana Danse Parc pommé Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

La Mélodie d’Auba Dhyana Danse

Parc pommé 14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Dhyana Danse s’invite au parc Pommé avec le collectif FMR. Un spectacle mélangeant expression corporelle et yoga, réunit une soixantaine d’Oloronais âgés de 4 à 77 ans. Dans Mélodie d4auba les chorégraphies ont été inspirées des chansons de Jacques Brel, Ben Mazué, Pomme, Trois cafés Gourmands ou bien encore Charles Trenet. L’amour, l’écologie et le retour à l’essentiel sont au cœur de ce spectacle. Cette date au parc Pommé est particulière elle offre la possibilité aux élèves de danser avec la nature et de l’appréhender différemment. Une buvette sera prévue sur place. Un repli est prévu à la salle du Bel Automne en cas de pluie. .

Parc pommé 14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 98 16 26

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English : La Mélodie d’Auba Dhyana Danse

L’événement La Mélodie d’Auba Dhyana Danse Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn