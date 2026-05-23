Soirée concert avec Los Chuchos La Friche Oloron-Sainte-Marie
Soirée concert avec Los Chuchos La Friche Oloron-Sainte-Marie jeudi 18 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Soirée concert avec Los Chuchos
La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Venez assister au concert de Los Chuchos lors de l’émission de Cantas i Contes en direct au studio de Radio Oloron (animée par Angèle et Daniel). Groupe composé de 5 chanteurs ( se) et musiciens.
Ce sera la dernière de la saison pour Cantas i contes, ce sera une soirée concert extraordinaire depuis la mezzanine si le temps le permet, sinon repli dans la salle en rez-de-chaussée . Nous vous attendons nombreux pour fêter l’été.
Buvette et restauration sur place. .
La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 media@radio-oloron.fr
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English : Soirée concert avec Los Chuchos
L’événement Soirée concert avec Los Chuchos Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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