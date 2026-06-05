Production La hautllywood-A la recherche du temple perdu Oloron-Sainte-Marie
Production La hautllywood-A la recherche du temple perdu Oloron-Sainte-Marie mercredi 17 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Production La hautllywood-A la recherche du temple perdu
25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le centre social La haut organise une production Hollywood réalisé par le studio 6/12 ans A la recherche du temple perdu . .
25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine adishatz@lafricheoloron.fr
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English : Production La hautllywood-A la recherche du temple perdu
L’événement Production La hautllywood-A la recherche du temple perdu Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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