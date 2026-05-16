Festival de Jazz Kamilya Jubran & Sarah Murcia Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Festival de Jazz Kamilya Jubran & Sarah Murcia

Rue de la Poste Hall de Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 21:00:00

fin : 2026-06-25 22:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Ce duo inséparable est une première à Oloron. La chanteuse, oudiste et compositrice Kamilya Jubran, née de parents palestiniens, naturalisés française et se définissant comme palestienne de cœur , a été à l’origine du projet de création Sodassi en 2017 avec 6 artistes du Proche-Orient mêlant tradition et expérimentations. Elle se produit ce soir avec sa fidèle comparse Sarah Murcia, contrebassiste et aussi compositrice et arrangeuse, qui a eu pour maître Jean-François Jenny-Clarke, grand contrebassiste trop tôt disparu; au début de sa carrière, elle a accompagné entre autres CharlÉlie Couture et a joué dans la formation de Steve Coleman et du Magic Malika Orchestra il y a références moins prestigieuses…

Ce duo Nhaoul, par la présence d’un oud (cousin du luth), saura vous enchanter par ses mélopées aux accents largement inspirés de la musique du Proche-Orient. A ne pas manquer ! .

Rue de la Poste Hall de Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com

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English : Festival de Jazz Kamilya Jubran & Sarah Murcia

L’événement Festival de Jazz Kamilya Jubran & Sarah Murcia Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn