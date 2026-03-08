Découverte de la grange du musher Tracés Sauvage Oloron-Sainte-Marie

Découverte de la grange du musher

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Plongez dans l’univers fascinant des chiens de traineaux ! Durant 1h30, Estelle de Tracés Sauvages vous ouvre les portes de son univers passionnant. Vous apprendrez tout sur le métier de musher, et les chiens de traineaux à travers l’histoire. Vous découvrirez l’histoire des expéditions dans le Grand Nord, des aventures extraordinaires vécus par les mushers et leurs chiens dans des environnements extrêmes. Ces histoires passionnantes vous feront voyager sans quitter la grange ! L’un des moments forts de cette visite sera la rencontre avec les chiens de la meute. Vous ferez la connaissance de Plinn, Scottish, Krump, Jerk, Jazz, Skroll, Tango… Husky Sibérien, Alaskan Husky et Laïka de Yakoutie. Profitez de ces moments privilégié pour caresser ces magnifiques animaux et découvrir leurs personnalités attachantes. .

Tracés Sauvage 647 Route d’Arudy Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

