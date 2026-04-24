Concert Estalh Oloron-Sainte-Marie
Concert Estalh Oloron-Sainte-Marie jeudi 21 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Concert Estalh
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:30:00
Date(s) :
2026-05-21
A l’occasion de l’émission Cantas i Contes de la Radio Oloron, avec Angèle et Daniel, venez assister au concert du groupe Estalh.
Groupe de dames d’Oloron et de ses environs. Ce sont des chants traditionnels de notre Béarn. Les chansons seront donc en béarnais et en français, ou en espagnol. Venez écouter leur répertoire et partager une belle soirée. .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 00 association@radio-oloron.fr
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English :
L’événement Concert Estalh Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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