Concert Les Couleurs du Temps Eglise Sainte Catherine Lasseube dimanche 1 février 2026.
Eglise Sainte Catherine 2 Place Amélie la Caze Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-01
2026-02-01
Venez participer au concert Les Couleurs du Temps, variété française, direction Séverine Dervaux.
Piano, percussions. .
Eglise Sainte Catherine 2 Place Amélie la Caze Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 46 72 61 jeannes64@hotmail.fr
English : Concert Les Couleurs du Temps
