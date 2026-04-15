Essey-lès-Nancy

Concert Essey Chantant 29e édition

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Pour sa 29ème édition, Essey chantant propose un programme de très belle qualité dès 10h00 c’est la Trock à Zik, brocante musicale, à 14h30 début des concerts avec Pascal Karenbo et les garagistes, blues rock style Paul Personne, puis à 16h00 c’est La Mine de Léo avec la voix chaude de Léonore dans un univers joyeux et révolté et enfin à 17h30, place à la tête d’affiche Joli Falzar, chanson française cuivrée à l’accent espagnol. Durant les changements de plateau (15h30 et 17h00) la chorale de l’école de Mouzimpré proposera un mini récital.Tout public

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Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 60 45 43

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English :

For its 29th edition, Essey chantant offers a top-quality program: at 10:00 a.m. it’s the Trock à Zik, a musical flea market, at 2:30 p.m. the concerts start with Pascal Karenbo et les garagistes, blues rock in the Paul Personne style, then at 4:00 p.m. it’s La Mine de Léo with Léonore’s warm voice in a joyful and rebellious universe, and finally at 5:30 p.m., it’s time for the headliner Joli Falzar, brassy French chanson with a Spanish accent. During the set changes (3:30 and 5:00 p.m.), the Mouzimpré school choir will perform a mini recital.

L’événement Concert Essey Chantant 29e édition Essey-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION NANCY