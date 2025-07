Concert Et après ? Nancy

Concert Et après ? Nancy jeudi 8 janvier 2026.

Concert Et après ?

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-09 21:30:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-09

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Gaetano Lo Coco

Piano Mirabelle Kajenjeri

Krzysztof Penderecki, Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima

Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune

Francis Poulenc, Concerto pour piano

Arthur Honegger, Symphonie n° 3 Liturgique

Que reste-t-il après l’indicible, après la fin, après le silence ?

Ce programme explore, à travers quatre œuvres majeures du XXe siècle, les réponses que la musique apporte aux deux grandes questions de l’existence la mort et la spiritualité.

Le compositeur polonais Krzysztof Penderecki les aborde dans Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, véritable cri orchestral qui interroge l’au-delà après l’apocalypse.

Puis, Debussy nous entraîne dans un univers onirique avec son Prélude à l’après-midi d’un faune, où l’après devient un éternel recommencement, une phrase à la flûte comme une boucle infinie et suspendue qui forme avec le Concerto pour piano de Poulenc, un précieux contraste entre légèreté et mélancolie, comme un appel à la résilience et à la vie.

Enfin, la Symphonie n° 3 Liturgique d’Honegger et l’espoir d’une rédemption après les ténèbres au terme d’une mélodie singulière qui se balance et nous invite à réfléchir et, qui sait ? Espérer.Tout public

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Orchestre de l?Opéra national de Nancy-Lorraine

Music director: Gaetano Lo Coco

Piano: Mirabelle Kajenjeri

Krzysztof Penderecki, Thrène in memory of the victims of Hiroshima

Claude Debussy, Prélude à l?après-midi d?un faune

Francis Poulenc, Piano Concerto

Arthur Honegger, Symphony No. 3 « Liturgique

What remains after the unspeakable, after the end, after the silence?

Through four major 20th-century works, this program explores the answers that music provides to the two great questions of existence: death and spirituality.

Polish composer Krzysztof Penderecki tackles them in Thrène à la mémoire des victimes d?Hiroshima, a veritable orchestral cry that questions the afterlife after the apocalypse.

Then, Debussy draws us into a dreamlike world with his Prélude à l?après-midi d?un faune, where the « after » becomes an eternal recommencement, a flute phrase like an infinite, suspended loop that forms, with Poulenc?s Piano Concerto, a precious contrast between lightness and melancholy, like a call to resilience and life.

Finally, Honegger?s Symphonie n° 3 « Liturgique » and the hope of redemption after the darkness at the end of a singular melody that sways and invites us to reflect and, who knows? Hope.

German :

Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung: Gaetano Lo Coco

Klavier: Mirabelle Kajenjeri

Krzysztof Penderecki, Thräne zum Gedenken an die Opfer von Hiroshima

Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune (Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns)

Francis Poulenc, Klavierkonzert

Arthur Honegger, Symphonie Nr. 3 « Liturgique » (Liturgie)

Was bleibt nach dem Unaussprechlichen, nach dem Ende, nach der Stille?

Dieses Programm untersucht anhand von vier bedeutenden Werken des 20. Jahrhunderts, welche Antworten die Musik auf die beiden großen Fragen des Lebens gibt: Tod und Spiritualität.

Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki behandelt sie in Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, einem wahren orchestralen Schrei, der die Frage nach dem Jenseits nach der Apokalypse stellt.

Dann entführt uns Debussy mit seinem Prélude à l’après-midi d’un faune in eine Traumwelt, in der das « Danach » zu einem ewigen Neuanfang wird, ein Satz in der Flöte wie eine unendliche, schwebende Schleife, der mit Poulencs Klavierkonzert einen wertvollen Kontrast zwischen Leichtigkeit und Melancholie bildet, wie ein Aufruf zur Resilienz und zum Leben.

Schließlich Honeggers Symphonie Nr. 3 « Liturgique » und die Hoffnung auf Erlösung nach der Dunkelheit am Ende einer einzigartigen Melodie, die sich wiegt und uns zum Nachdenken einlädt und, wer weiß? Hoffen.

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direttore: Gaetano Lo Coco

Pianoforte: Mirabelle Kajenjeri

Krzysztof Penderecki, Thrène in memoria delle vittime di Hiroshima

Claude Debussy, Preludio al pomeriggio di un fauno

Francis Poulenc, Concerto per pianoforte e orchestra

Arthur Honegger, Sinfonia n. 3 « Liturgique

Cosa rimane dopo l’indicibile, dopo la fine, dopo il silenzio?

Attraverso quattro grandi opere del XX secolo, questo programma esplora le risposte che la musica fornisce alle due grandi domande dell’esistenza: la morte e la spiritualità.

Il compositore polacco Krzysztof Penderecki le affronta in Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, un vero e proprio grido orchestrale che si interroga sulla vita dopo l’apocalisse.

Debussy ci trascina in un mondo onirico con il Prélude à l’après-midi d’un faune, dove il « dopo » diventa un’eterna ripartenza, una frase di flauto come un loop infinito e sospeso che forma, con il Concerto per pianoforte e orchestra di Poulenc, un prezioso contrasto tra leggerezza e malinconia, come un appello alla resilienza e alla vita.

Infine, la Symphonie n° 3 « Liturgique » di Honegger e la speranza di riscatto dopo il buio, alla fine di una melodia singolare che ondeggia e ci invita a riflettere e, chissà? Speranza.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorena

Director: Gaetano Lo Coco

Piano: Mirabelle Kajenjeri

Krzysztof Penderecki, Thrène en memoria de las víctimas de Hiroshima

Claude Debussy, Preludio a la tarde de un fauno

Francis Poulenc, Concierto para piano

Arthur Honegger, Sinfonía nº 3 « Liturgique

¿Qué queda después de lo indecible, después del fin, después del silencio?

A través de cuatro grandes obras del siglo XX, este programa explora las respuestas que la música aporta a las dos grandes cuestiones de la existencia: la muerte y la espiritualidad.

El compositor polaco Krzysztof Penderecki las aborda en Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, un auténtico grito orquestal que se interroga sobre el más allá tras el apocalipsis.

A continuación, Debussy nos sumerge en un mundo onírico con su Preludio a la tarde de un fauno, donde el « después » se convierte en un eterno recomienzo, una frase de flauta como un bucle infinito y suspendido que forma, con el Concierto para piano de Poulenc, un precioso contraste entre ligereza y melancolía, como una llamada a la resiliencia y a la vida.

Por último, la Sinfonía n° 3 ‘Liturgique’ de Honegger y la esperanza de redención tras la oscuridad al final de una melodía singular que se balancea y nos invita a la reflexión y, ¿quién sabe? A la esperanza.

