Concert et feu d’artifice du 14 juillet Théâtre marin concert Feu d’artifice Grande jetée ouest du port Granville
Concert et feu d’artifice du 14 juillet Théâtre marin concert Feu d’artifice Grande jetée ouest du port Granville mercredi 15 juillet 2026.
Granville
Concert et feu d’artifice du 14 juillet
Théâtre marin concert Feu d’artifice Grande jetée ouest du port Grande Jetée Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14 23:15:00
Date(s) :
2026-07-14
Bonjour Bonsoir Bisous , une duo haut en couleurs au Théâtre marin à 21h.
Lucie et Simon mélangent autant de styles qu’ils ont d’inspirations dans une Pop Bisous vivifiante. Un délicieux moment musical à savourer en famille.
Feu d’artifice tiré depuis la grande jetée ouest à 23h.
15 minutes de spectacle pyrotechnique rythmé et éclatant !
La soirée va être belle ! .
Théâtre marin concert Feu d’artifice Grande jetée ouest du port Grande Jetée Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr
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English : Concert et feu d’artifice du 14 juillet
L’événement Concert et feu d’artifice du 14 juillet Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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