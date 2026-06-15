Granville

activités sensorielles été

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons nouvelles activités pour Juillet et Août, sur le thème de l’été !

Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. .

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : activités sensorielles été

L’événement activités sensorielles été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer