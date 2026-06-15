activités sensorielles été Granville
activités sensorielles été Granville lundi 13 juillet 2026.
Granville
activités sensorielles été
Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons nouvelles activités pour Juillet et Août, sur le thème de l’été !
Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. .
Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : activités sensorielles été
L’événement activités sensorielles été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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