Exposition de peintures présences Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord Granville lundi 13 juillet 2026.

Granville

Exposition de peintures présences

Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Cette exposition réunit deux séries de peintures.

La première met en scène des personnages hybrides et baroques, tandis que la seconde représente une succession de figures humaines dans une approche intérieure.

Une invitation à découvrir un chemin entre deux univers. .

Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 99 18 24 40 evphilippot@wanadoo.fr

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English : Exposition de peintures présences

L’événement Exposition de peintures présences Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer