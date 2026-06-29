Exposition de peintures présences Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord Granville
Exposition de peintures présences Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord Granville lundi 13 juillet 2026.
Granville
Exposition de peintures présences
Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Cette exposition réunit deux séries de peintures.
La première met en scène des personnages hybrides et baroques, tandis que la seconde représente une succession de figures humaines dans une approche intérieure.
Une invitation à découvrir un chemin entre deux univers. .
Portail vert, Salle du jardin du roc, Rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 99 18 24 40 evphilippot@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures présences
L’événement Exposition de peintures présences Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Exposition Cool heurts Accès Jardin du Roc rue du Nord Granville 29 juin 2026
- Exposition de peinture voyage autour du bleu Granville 30 juin 2026
- Granville en musique scène ouverte Bar Hôtel Mercure le Grand Large Granville 1 juillet 2026
- Promenade guidée dans la ville Les Dior à Granville, une famille entreprenante Musée Christian Dior Granville 1 juillet 2026
- Sorties de Bain festival des arts de la rue Place Maréchal Foch Granville 2 juillet 2026