Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Bijoux

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 16:30:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Durant cet atelier, nous fabriquerons des bijoux en utilisant différentes techniques . Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es.

A partir de ans. .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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L’événement Bijoux Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer