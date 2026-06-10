Atelier créatif Bijoux personnalisés Hotel Mercure Granville
Atelier créatif Bijoux personnalisés Hotel Mercure Granville dimanche 12 juillet 2026.
Granville
Atelier créatif Bijoux personnalisés
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Viens créer ton collier ou bracelet unique à partir de charms sur le thème des fleurs.
6 places par atelier.
Inscription par mail ou téléphone.
Matériel fourni.
Boisson & gourmandise inclues.
Un moment créatif à partager. .
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53 boutonsdugrenier@gmail.com
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English : Atelier créatif Bijoux personnalisés
L’événement Atelier créatif Bijoux personnalisés Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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