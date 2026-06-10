Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif Bijoux personnalisés Hotel Mercure Granville

Atelier créatif Bijoux personnalisés Hotel Mercure Granville

Atelier créatif Bijoux personnalisés Hotel Mercure Granville dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Hotel Mercure

Adresse : 5 Rue de la Falaise

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Granville

Atelier créatif Bijoux personnalisés

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Viens créer ton collier ou bracelet unique à partir de charms sur le thème des fleurs.
6 places par atelier.
Inscription par mail ou téléphone.
Matériel fourni.
Boisson & gourmandise inclues.
Un moment créatif à partager.   .

Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53  boutonsdugrenier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Bijoux personnalisés

L’événement Atelier créatif Bijoux personnalisés Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Granville (Manche)