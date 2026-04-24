Granville

Brocante et Marché aux puces de la Haute Ville de Granville

Haute Ville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Le dimanche 12 juillet 2026 aura lieu, dans le magnifique cœur historique de la Haute Ville de Granville, la 31ème édition de la Brocante et Puces de la Haute Ville proposée par l’Association les Amis de la Haute Ville.

De 8h à 17h30, les visiteurs de cet événement auront le plaisir de déambuler et de chiner auprès de particuliers et de brocanteurs professionnels. Vous y trouverez l’objet tant rêvé que vous cherchiez depuis longtemps ou votre coup de cœur vintage du jour !

Si vous voulez un emplacement, vous avez jusqu’au mardi 7 juillet 2026 pour vous inscrire en allant sur la page web suivante

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-haute-ville/evenements/brocante-et-puces-de-la-haute-ville-2026 .

Haute Ville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 89 44 26 63 VDLBG@YAHOO.FR

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English : Brocante et Marché aux puces de la Haute Ville de Granville

L’événement Brocante et Marché aux puces de la Haute Ville de Granville Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer