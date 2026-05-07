Atelier écriture créative Au petit accent argentin Granville

Granville

Atelier écriture créative

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 11:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Atelier d’écriture créative avec l’autrice et créatrice de podcasts AnneSo Ka.

écrire | jouer | stimuler

Des propositions d’écriture se sont glissées dans un jeu aux règles détournées… Venez déployer vos élans créatifs !

Le tout en dégustant boissons, maté et succulents gâteaux argentins.

Petit groupe places limitées. .

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 75 16 29 annesoka@mailo.com

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English : Atelier écriture créative

L’événement Atelier écriture créative Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer