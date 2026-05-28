Peinture sur porcelaine Restaurant le Jardin Granville

Granville

Peinture sur porcelaine

Restaurant le Jardin 21 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-27

Initiez vous à la peinture sur porcelaine.

Lundi,Jeudi,Vendredi et les week-end de 9h à 11H

Les pièces seront cuites et livrées en septembre.

Deux atelier au choix

1)ATELIER SIGNATURE assiette rectangulaire émaillée pré-dessinée inspiration haute couture, prête à peindre + panier petit déjeuner.

2)ATELIER LIBRE coupelle émaillée blanche, créativité libre + panier petit déjeuner.

Réservation au restaurant Le Jardin 02 33 89 19 88

Tout niveau atelier guidé matériel fourni.

Places 6 personnes à partir de 15 ans. .

Restaurant le Jardin 21 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 89 19 88 gil.amelie91@gmail.com

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English : Peinture sur porcelaine

L’événement Peinture sur porcelaine Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer