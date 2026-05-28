Peinture sur porcelaine Restaurant le Jardin Granville
Peinture sur porcelaine Restaurant le Jardin Granville lundi 27 juillet 2026.
Granville
Peinture sur porcelaine
Restaurant le Jardin 21 Rue Lecampion Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-27
Initiez vous à la peinture sur porcelaine.
Lundi,Jeudi,Vendredi et les week-end de 9h à 11H
Les pièces seront cuites et livrées en septembre.
Deux atelier au choix
1)ATELIER SIGNATURE assiette rectangulaire émaillée pré-dessinée inspiration haute couture, prête à peindre + panier petit déjeuner.
2)ATELIER LIBRE coupelle émaillée blanche, créativité libre + panier petit déjeuner.
Réservation au restaurant Le Jardin 02 33 89 19 88
Tout niveau atelier guidé matériel fourni.
Places 6 personnes à partir de 15 ans. .
Restaurant le Jardin 21 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 89 19 88 gil.amelie91@gmail.com
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English : Peinture sur porcelaine
L’événement Peinture sur porcelaine Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer
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