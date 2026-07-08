Chausey et Chardonnay Au tout va bien Granville
dimanche 12 juillet 2026 · Au tout va bien · Granville
Informations pratiques
Granville
Chausey et Chardonnay
Au tout va bien 67 Rue du Port Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Au tout va bien !
On vous donne rendez-vous le 12 juillet à 16h pour une animation autour des huîtres !
Pour 6 huîtres de Chausey achetées, nous vous offrons un verre de blanc.
Et puis, si vous ne savez pas encore comment ouvrir des huîtres, Francky, producteur d’huîtres à Chausey sera là pour vous apprendre ! .
Au tout va bien 67 Rue du Port Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 04 09
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English : Chausey et Chardonnay
L’événement Chausey et Chardonnay Granville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer
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