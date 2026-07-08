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Chausey et Chardonnay Au tout va bien Granville

dimanche 12 juillet 2026 · Au tout va bien · Granville

Chausey et Chardonnay Au tout va bien Granville

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Au tout va bien
Adresse
67 Rue du Port
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Chausey et Chardonnay

Au tout va bien 67 Rue du Port Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Au tout va bien !
On vous donne rendez-vous le 12 juillet à 16h pour une animation autour des huîtres !
Pour 6 huîtres de Chausey achetées, nous vous offrons un verre de blanc.
Et puis, si vous ne savez pas encore comment ouvrir des huîtres, Francky, producteur d’huîtres à Chausey sera là pour vous apprendre !   .

Au tout va bien 67 Rue du Port Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 04 09 

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English : Chausey et Chardonnay

L’événement Chausey et Chardonnay Granville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Granville Terre et Mer

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