Granville

conte musical la grenouille à grande bouche

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-07-08 18:15:00

Date(s) :

2026-07-08

Tatie propose une lecture participative de l’album La grenouille à grande bouche : elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages ! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.

Convient de 6 mois à 6-7 ans. .

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : conte musical la grenouille à grande bouche

L’événement conte musical la grenouille à grande bouche Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer