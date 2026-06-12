conte musical la grenouille à grande bouche Granville
conte musical la grenouille à grande bouche Granville mercredi 8 juillet 2026.
Granville
conte musical la grenouille à grande bouche
Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 18:15:00
Date(s) :
2026-07-08
Tatie propose une lecture participative de l’album La grenouille à grande bouche : elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages ! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.
Convient de 6 mois à 6-7 ans. .
Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : conte musical la grenouille à grande bouche
L’événement conte musical la grenouille à grande bouche Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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