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conte musical la grenouille à grande bouche Granville

conte musical la grenouille à grande bouche Granville

conte musical la grenouille à grande bouche Granville mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Granville

conte musical la grenouille à grande bouche

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 18:15:00

Date(s) :
2026-07-08

Tatie propose une lecture participative de l’album La grenouille à grande bouche  : elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages ! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.
Convient de 6 mois à 6-7 ans.   .

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : conte musical la grenouille à grande bouche

L’événement conte musical la grenouille à grande bouche Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer

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