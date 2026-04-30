Ouistreham

Concert et feu d’artifice

Place du Général de Gaulle Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La soirée propose un concert du groupe Tuxedo de 21h à 23h30, rythmé par une ambiance festive, avec un feu d’artifice à 22h30 comme moment phare de la soirée.

La soirée débutera avec un concert du groupe Tuxedo de 21h à 23h30, proposant une ambiance musicale festive et dynamique pour accompagner le public tout au long de la soirée.

Le point fort de l’événement sera le feu d’artifice tiré à 22h30, offrant un spectacle lumineux et spectaculaire qui viendra rythmer la soirée entre musique et célébration. .

Place du Général de Gaulle Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

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English : Concert et feu d’artifice

The evening features a concert by the group Tuxedo from 9pm to 11.30pm, with a festive atmosphere and a fireworks display at 10.30pm as the highlight of the evening.

L’événement Concert et feu d’artifice Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer