Concert et feu d’artifice Ouistreham
Concert et feu d’artifice Ouistreham samedi 15 août 2026.
Ouistreham
Concert et feu d’artifice
Place du Général de Gaulle Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La soirée propose un concert du groupe Tuxedo de 21h à 23h30, rythmé par une ambiance festive, avec un feu d’artifice à 22h30 comme moment phare de la soirée.
La soirée débutera avec un concert du groupe Tuxedo de 21h à 23h30, proposant une ambiance musicale festive et dynamique pour accompagner le public tout au long de la soirée.
Le point fort de l’événement sera le feu d’artifice tiré à 22h30, offrant un spectacle lumineux et spectaculaire qui viendra rythmer la soirée entre musique et célébration. .
Place du Général de Gaulle Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
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English : Concert et feu d’artifice
The evening features a concert by the group Tuxedo from 9pm to 11.30pm, with a festive atmosphere and a fireworks display at 10.30pm as the highlight of the evening.
L’événement Concert et feu d’artifice Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer
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