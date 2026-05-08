Péris en mer et fête des marins Ouistreham
Péris en mer et fête des marins Ouistreham dimanche 16 août 2026.
Ouistreham
Péris en mer et fête des marins
Place du Général de Gaulle Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 14:00:00
Date(s) :
2026-08-16
La journée débute par une procession à 10h30, suivie d’une messe à 11h. À midi, un dépôt de fleurs en mer rend hommage aux marins disparus. La matinée se termine par une dégustation d’huîtres et des animations musicales de 12h à 14h.
La journée débutera à 10h30 par une procession au départ de l’église Saint-Samson, dans un moment de recueillement et de tradition.
Elle se poursuivra à 11h avec une messe en hommage aux marins.
À 12h, un dépôt de fleurs en mer viendra rendre hommage aux disparus.
La matinée se clôturera de 12h à 14h avec une dégustation d’huîtres accompagnée d’animations musicales, dans une ambiance conviviale et festive. .
Place du Général de Gaulle Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
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English : Péris en mer et fête des marins
The day begins with a procession at 10.30am, followed by a mass at 11am. At midday, flowers are laid at sea to pay tribute to the sailors who died. The morning ends with an oyster tasting and musical entertainment from 12 noon to 2pm.
L’événement Péris en mer et fête des marins Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer
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