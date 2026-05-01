exposition de peinture Sous des barnums Ouistreham

Ouistreham

exposition de peinture

Sous des barnums Avenue de la Mer Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-20

L’association La Fête des Artistes propose une exposition en plein air où les artistes présentent leurs œuvres dans une ambiance conviviale. Un moment de partage et de découverte ouvert à tous.

L’association La Fête des Artistes propose une exposition en plein air où les artistes présentent leurs œuvres dans une ambiance conviviale. Un moment de partage et de découverte ouvert à tous. .

Sous des barnums Avenue de la Mer Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 17 17 73 55 brigitte.marais3@orange.fr

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English : exposition de peinture

The association La Fête des Artistes is organising an open-air exhibition where artists present their work in a convivial atmosphere. A moment of sharing and discovery open to all.

L’événement exposition de peinture Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Caen la Mer