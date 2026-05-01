exposition de peinture Sous des barnums Ouistreham
exposition de peinture Sous des barnums Ouistreham samedi 16 mai 2026.
Ouistreham
exposition de peinture
Sous des barnums Avenue de la Mer Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-20
L’association La Fête des Artistes propose une exposition en plein air où les artistes présentent leurs œuvres dans une ambiance conviviale. Un moment de partage et de découverte ouvert à tous.
L’association La Fête des Artistes propose une exposition en plein air où les artistes présentent leurs œuvres dans une ambiance conviviale. Un moment de partage et de découverte ouvert à tous. .
Sous des barnums Avenue de la Mer Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 17 17 73 55 brigitte.marais3@orange.fr
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English : exposition de peinture
The association La Fête des Artistes is organising an open-air exhibition where artists present their work in a convivial atmosphere. A moment of sharing and discovery open to all.
L’événement exposition de peinture Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Caen la Mer
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