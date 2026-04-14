Fêtons les jardins à OUISTREHAM, Square Jean Moulin Ouistreham, Ouistreham
Fêtons les jardins à OUISTREHAM, Square Jean Moulin Ouistreham, Ouistreham dimanche 17 mai 2026.
Fêtons les jardins à OUISTREHAM Dimanche 17 mai, 14h00 Square Jean Moulin Ouistreham Calvados
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Pour qui : Petits et grands !
C’est concret.
Venez partager vos plants de légumes et de fleurs
Ateliers pour les enfants : Repiquage de fleurs, épouvantail, fabrication de fleurs en tissu, contes, fabrication de nichoirs.
C’est utile.
Abeilles : Venez visiter leur maison vitrée !
Déchets : pour tout savoir sur le compostage
Livres sur les jardins : librairie de OUISTREHAM « Des vagues et des mots » .
C’est sympa. Orchestre MBMB Jazz quartet
C’est excellent ! Petite restauration: gâteaux / thé / jus
C’est passionnant :
Les oiseaux de nos jardins: Les spécialistes de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vous font découvrir cet univers lors d’une balade organisée sur place à 9 h.
Inscription obligatoire sur bessin.normandie@lpo.fr
ou 06 06 48 34 42
C’est piquant !
Mammifères de nos jardins : Le Groupe Mammalogique Normand vous parlera des hérissons et des autres mammifères de nos jardins.
Tout savoir sur les AMAP !
Évènement organisé par l’association GOELAN avec le soutien de la commune de OUISTREHAM
Square Jean Moulin Ouistreham Square Jean Moulin Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bessin.normandie@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:bessin.normandie@lpo.fr »}]
La fête du jardinage au naturel Ateliers enfants Nichoirs
Joël DESTRES
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