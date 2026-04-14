Fêtons les jardins à OUISTREHAM, Square Jean Moulin Ouistreham, Ouistreham

Fêtons les jardins à OUISTREHAM Dimanche 17 mai, 14h00 Square Jean Moulin Ouistreham Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Pour qui : Petits et grands !

C’est concret.

Venez partager vos plants de légumes et de fleurs

Ateliers pour les enfants : Repiquage de fleurs, épouvantail, fabrication de fleurs en tissu, contes, fabrication de nichoirs.

C’est utile.

Abeilles : Venez visiter leur maison vitrée !

Déchets : pour tout savoir sur le compostage

Livres sur les jardins : librairie de OUISTREHAM « Des vagues et des mots » .

C’est sympa. Orchestre MBMB Jazz quartet

C’est excellent ! Petite restauration: gâteaux / thé / jus

C’est passionnant :

Les oiseaux de nos jardins: Les spécialistes de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vous font découvrir cet univers lors d’une balade organisée sur place à 9 h.

Inscription obligatoire sur bessin.normandie@lpo.fr

ou 06 06 48 34 42

C’est piquant !

Mammifères de nos jardins : Le Groupe Mammalogique Normand vous parlera des hérissons et des autres mammifères de nos jardins.

Tout savoir sur les AMAP !

Évènement organisé par l’association GOELAN avec le soutien de la commune de OUISTREHAM

Square Jean Moulin Ouistreham Square Jean Moulin Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bessin.normandie@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:bessin.normandie@lpo.fr »}]

La fête du jardinage au naturel Ateliers enfants Nichoirs

Joël DESTRES